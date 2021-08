Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen für Auseinandersetzung gesucht

Bremerhaven (ots)

Weder Täter noch Opfer einer Auseinandersetzung sind der Polizei bekannt, die am vergangenen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße stattgefunden hat. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet deshalb um Hinweise. Den Beamten wurde am Sonntagnachmittag (08.08.2021) vom Hausbesitzer gemeldet, dass in dem Mehrfamilienhaus Blutspuren zu erkennen waren, die auf eine Auseinandersetzung hindeuten könnten. Daraufhin hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden Anwohner und mögliche Zeugen befragt, die den Beamten schilderten, dass es am Sonntagmorgen, gegen sieben Uhr offenbar einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau gegeben haben soll. Ein Zeuge sah von seinem Balkon, dass eine Frau von einem Mann geschlagen und verletzt wurde. Beide verschwanden dann wieder in dem Mehrfamilienhaus. Auch andere Anwohner hörten Schreie zum Tatzeitpunkt, die Polizei wurde aber nicht alarmiert. Die verletzte Frau hatte braune Haare und war etwa 160 Zentimeter groß. Der vermeintliche Täter war von kräftiger Statur, etwa 40 Jahre alt, hatte eine Glatze, sowie einen Bart und war etwa 180 Zentimeter groß. Er war vollständig schwarz gekleidet und hatte einen auffällig großen Tunnel-Ohrring im linken Ohr. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei, dass sich weitere Zeugen melden, die Hinweise auf die Auseinandersetzung geben können.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell