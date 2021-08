Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann möchte in seine frühere Wohnung zurück

Bremerhaven (ots)

Geräusche an seiner Wohnungstür erschreckten am späten Montagabend, 9. August, gegen 23 Uhr einen Mann in Bremerhaven-Lehe. Es klang, als versuchte jemand, mit einem Schlüssel die Tür zu öffnen, der Schlüssel aber nicht passen würde. Der Mieter rief die Polizei hinzu. Die Streifenwagenbesatzung traf an besagter Wohnungstür tatsächlich auf einen 41 Jahre alten Mann, der versuchte, die Tür der Wohnung zu öffnen: Schließlich wohne er ja dort. Eine Überprüfung ergab allerdings, dass der alkoholisierte 41-jährige bereits seit März dieses Jahres nicht mehr an der Leher Adresse wohnt, sondern inzwischen im Stadtteil Wulsdorf gemeldet ist - gut 6 Kilometer Luftlinie entfernt. Die Polizeibeamten versuchten, dem 41-Jährigen diesen Umstand zu erklären. Dieser blieb jedoch davon überzeugt, dass sich in besagter Wohnung in Lehe noch all sein Hab und Gut befände. Er wolle darum weiter versuchen, in "seine" Wohnung zu gelangen. Daraufhin sprachen die Beamten einen Platzverweis für die Örtlichkeit und den Nahbereich aus und drohten bei Zuwiderhandlung eine Ingewahrsamnahme an.

