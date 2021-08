Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl aufgeflogen

Bremerhaven (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann konnte in der Nacht zum Freitag von der Polizei festgenommen werden, nachdem Zeugen zuvor einen Diebstahl in der Straße Am Oberhamm gemeldet hatten. Dort soll der Beschuldigte ein E-Bike gestohlen haben. Die Zeugen hörten gegen ein Uhr Geräusche und schauten deshalb nach. Sie sahen einen Mann, der aus einem Schuppen das E-Bike holte und dann damit wegfuhr. Zwar nahmen die Zeugen noch die Verfolgung des Diebes auf, konnten ihn aber an einer weiteren Flucht nicht hindern. Die alarmierte Polizei nahm die Fahndung nach dem Täter auf und traf den 38-Jährigen aufgrund der guten Beschreibung durch die Zeugen an der Kreuzung Schillerstraße/ Grashoffstraße an. Jetzt werden weitere Ermittlungen wegen des Diebstahls vorgenommen.

