Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kopfverletzung nach Fahrt gegen Mast

Bremerhaven (ots)

Wegen eines Fahrfehlers ist ein 23 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in der Deichstraße mit einem E-Scooter gegen einen Mast gefahren und hat sich dabei verletzt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Zeugen riefen die Polizei, weil sie gesehen hatten, wie der 23-Jährige auf dem Angebotsstreifen für Radfahrer fuhr und dann offenbar ohne ersichtlichen Grund gegen den Mast eines Verkehrszeichens prallte. Der Fahrer stürzte und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten, die den Verkehrsunfall aufnahmen, überprüften die Daten des E-Scooters und bekamen die Mitteilung, dass der Scooter in Mannheim als gestohlen gemeldet wurde. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Polizei rät, bei der Nutzung von E-Scootern, anderen Elektrokleinstfahrzeugen, E-Bikes und Fahrrädern einen Helm zu tragen, um die Gefahr schwerer Kopfverletzungen bei Unfällen und Stürzen zu minimieren.

