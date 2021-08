Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach dem Abbiegen aufgefahren

Bremerhaven (ots)

Blechschäden an zwei Pkw waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Georgstraße/ An der Mühle ereignet hat. Gegen 20 Uhr bog ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer von die Georgstraße nach links in die Straße an der Mühle ab. Kurz danach musste er verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende, 35-jährige Fahrer eines Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf seinen Vordermann auf. Verletzt wurde niemand, jedoch war der Ford so stark beschädigt, dass er nur noch bis zu einer nahegelegenen Werkstatt fahren konnte. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell