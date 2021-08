Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Scheibenklirren verrät Täter

Bremerhaven (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es am Mittwochabend gelungen, zwei Einbrecher zu vertreiben, die versucht hatten, in ein Reihenhaus in der Bremer Straße einzubrechen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um weitere Hinweise. Gegen 17.30 Uhr hörten Passanten auf der Straße das laute Klirren einer Scheibe. Dann sahen sie zwei junge Männer, die hinter einem Busch an einem Küchenfenster eines Reihenhauses standen. Die Zeugen riefen zu den unbekannten Männern hinüber, die daraufhin sofort die Flucht ergriffen. Beide Tatverdächtige waren etwa 18 Jahre alt und hatten rote Handschuhe an. Einer von ihnen trug eine rote Baseballkappe und hatte ein Brecheisen in der Hand. Die Polizei untersuchte den Tatort auf Spuren und stellte fest, dass die Unbekannten die Scheibe zum Küchenfenster eingeschlagen hatten. Dank der Aufmerksamkeit der Zeugen gelangten sie aber nicht mehr ins Haus. Jetzt hoffen die Ermittler, dass es weitere Hinweise auf die Täter gibt und bitten um Mitteilungen. Ein weiterer Zeuge soll in der Nähe auf einem Stein gesessen und telefoniert haben. Auch er wird gebeten, sich zu melden.

