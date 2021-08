Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verletzte nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Fünf verletzte Autoinsassen und einen Sachschaden von mindestens 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/ Grashoffstraße ereignet hat. Nach Zeugenaussagen befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Opel die Friedrich-Ebert-Straße und wollte nach links in die Grashoffstraße einbiegen. In diesem Moment kam ihr der BMW eines 33-Jährigen vom Hauptbahnhof entgegen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Die Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 33-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Gegen ihn wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet.

