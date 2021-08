Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alte gegen neue Sportschuhe getauscht

Bremerhaven (ots)

Am Montag, 2.8.2021, tauschte ein 19-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Bremerhavener Fußgängerzone kurzerhand seine alten Sportschuhe gegen ein neues Paar und verließ die Boutique, ohne die Ware zu bezahlen. Unglücklicherweise für den Ladendieb wurde der Vorfall von einem Bremerhavener Polizisten beobachtet, der sich privat im Geschäft aufhielt.

Gegen 14.10 Uhr nahm der Tatverdächtige die neuen Schuhe vom Verkaufsständer und zog diese an. Vor dem Verlassen des Geschäftes hängte er nun seine ähnlich aussehenden, getragenen Schuhe, an den Ständer und passierte den Kassenbereich. Als das Sicherheitsetikett einen akustischen Alarm auslöste, gab sich der Zeuge als Polizeibeamter zu erkennen. Er holte den Beschuldigten und seinen Begleiter zurück ins Geschäft und verständigte über die Filialleitung eine Polizeistreife. Die Schuhe wurden anschließend wieder getauscht und die Ermittlungen zum Ladendiebstahl dauern derzeit an

