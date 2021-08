Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Passant überfallen

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein 18-jähriger Mann nach eigenen Angaben in der Bürgermeister-Smidt-Straße, in Höhe Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz, von unbekannten Tätern überfallen, geschlagen und ausgeraubt. Nach dem Angriff flohen drei Tatverdächtige mit zwei dunkelfarbigen Autos. Im Rahmen ihrer Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0471-953 3221.

Der Passant war am Samstag, 31.7.21, um 02.40 Uhr, zu Fuß in der Bürgermeister-Smidt-Straße unterwegs, als ein BMW und ein VW neben ihm stoppten. Drei unbekannte Männer stiegen aus und schlugen sofort auf den Fußgänger ein. Sie stahlen das Bargeld aus den Taschen des Mannes und verschwanden so schnell mit ihren Autos, wie sie zuvor aufgetaucht waren. Wer Auffälligkeiten bemerkt hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell