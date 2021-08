Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gegenverkehr übersehen

Bremerhaven (ots)

Gestern Abend, 1.8.2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bremerhaven-Lehe. Ein 20-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen von der Rickmersstraße in die Potsdamer Straße ein bevorrechtigtes Auto im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Vier Insassen mussten von der Feuerwehr in Krankenhäuser gebracht werden, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 20-Jährige auf der Rickmersstraße in Richtung Zolltor Roter Sand. An der querenden Potsdamer Straße wollte der Fahrer nach links abbiegen und übersah nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Pkw. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Erstversorgung der Verletzten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

