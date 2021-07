Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener findet Schlafplatz im Polizeigewahrsam

Bremerhaven (ots)

Einen ungewöhnlichen Schlafplatz hat sich ein Mann am Donnerstagnachmittag im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde ausgesucht.

Gegen 16 Uhr meldeten Mitarbeiter des Corona-Testzelts am Konrad-Adenauer-Platz einen alkoholisierten Mann, der sich widerrechtlich in der Teststation aufhalte und randaliere. Vor Ort konnte ein 37-Jähriger angetroffen werden. Auf Anweisung der Beamten wollte er das Testzelt aber nicht verlassen. Stattdessen hatte er sich bis zur Hälfte entkleidet, um dort ungestört ein Nickerchen zu halten. Auf Ansprache reagierte er sehr sprunghaft und launisch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Zu seinem eigenen Schutz wurde er in Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch unter Polizeiaufsicht ausschlafen durfte.

