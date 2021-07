Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Bremerhaven (ots)

Mit einem Smartphone in der Hand und ohne eingeschaltetem Licht befuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer am späten Donnerstagabend, 29. Juli 2021, den Radweg der Langener Landstraße in Richtung Hermann-Legenhusen-Straße.

Gegen 23 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den Jugendlichen, der zudem noch über eine für ihn rot zeigende Fußgängerampel fuhr aufmerksam. Als die Beamten den Radfahrer aufforderten anzuhalten, wendete er sein Fahrrad in die entgegengesetzte Richtung und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Kurz darauf gelang es den Einsatzkräfte den Betroffenen auf einem Grünstreifen im Bereich Wurster Straße/ Hermann-Legenhusen-Straße anzuhalten und zu kontrollieren. Ihn erwartet wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro.

Die Polizei Bremerhaven weist darauf hin, dass die Benutzung eines Smartphones auch für vermeintlich geübte Radfahrende ein hohes Unfallrisiko darstellt, da die Aufmerksamkeit auf den Verkehr und damit einhergehende plötzlich auftretende unübersichtliche Verkehrssituationen deutlich gemindert ist. Radfahrende haben darüber hinaus ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko im Falle eines Verkehrsunfalls. Neben dem Telefonieren ist jegliche Benutzung des Smartphones während des Fahrradfahrens, also auch beispielsweise das Lesen von Textnachrichten, ordnungswidrig.

