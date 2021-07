Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bagger bleibt an Brücke hängen (FOTO)

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 28. Juli 2021, ist ein Bagger an einer Eisenbahnbrücke, die über die Kreuzung Cherbourger Straße/ Langener Landstraße führt, hängengeblieben.

Der 40-jährige Baggerfahrer befuhr gegen 15 Uhr die Cherbourger Straße und beabsichtigte unter der Brücke in Richtung Wurster Straße zu fahren, prallte dabei mit dem Baggerarm gegen die Eisenbahnbrücke und blieb an der Brücke hängen. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Fahrer Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Zur Klärung möglicher Brückenschäden musste der Zugverkehr für etwa eine Stunde eingestellt werden. Nach einer ersten Überprüfung durch einen Statiker wurde die Brücke zunächst wieder freigegeben. Die Polizei schätzt den am Bagger entstandenen Schaden auf circa 4.000 Euro.

