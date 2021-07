Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schockanruf durch falsche Polizisten - Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Bremerhaven (ots)

Am Mittwoch, 28. Juli 2021, waren erneut wieder mehrere betrügerische Anrufe in Bremerhaven festzustellen.

So wurde gegen 11 Uhr ein älteres Ehepaar im Bremerhavener Stadtteil Lehe von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der 60.000 Euro forderte. Angeblich sei ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und ihr drohe Haft. Zur Vermeidung einer Inhaftierung müsse eine Kaution aufgebracht werden. Die Angehörigen erkannten den betrügerischen Versuch und beendeten das Telefonat. Wenige Minuten später erfolgte ein zweiter Anruf bei dem gleichen Ehepaar. Dieses Mal war eine weinende Frau am Telefon, die sich als ihre Tochter ausgab. Auch dieser Anruf wurde von den Betroffenen beendet. Das Ehepaar handelte vollkommen richtig, indem sie ihre Tochter anriefen, die ihnen ihren Verdacht bestätigen konnte, dass sie selbst nicht angerufen hat.

Kurze Zeit später erhielt ein 77-Jähriger einen Anruf mit der gleichen Masche. Als der Bremerhavener den falschen Polizisten nach seiner Dienstnummer fragte, legte dieser auf.

So oder ähnlich versuchen Betrüger, meist ältere Mitbürger am Telefon zu einer Geldübergabe zu animieren.

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.

