Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch in eine Hochparterrewohnung in der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Zwischen Mittag und den späten Abendstunden suchten sich die Täter eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus, deren Fenster in Kippstellung waren. Über einen kleinen Vorsprung an der Hauswand erreichten sie das Schlafzimmerfenster der Wohnung und öffneten das gekippte Fenster. Anschließend durchsuchten sie das Mobiliar, mussten aber ohne Beute wieder abziehen, weil keine Wertgegenstände in der Wohnung waren. Die Ermittler der Polizei hoffen jetzt, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise auf die Täter geben können.

