Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Deutlich zu schnell unterwegs

Bremerhaven (ots)

Ohne Fahrerlaubnis mehr als dreimal so schnell wie erlaubt.

In den vergangenen Wochen wurde die Bremerhavener Polizei immer wieder auf zu schnell fahrende Autos in der Gagelstraße, im Bremerhavener Ortsteil Schiffdorferdamm hingewiesen. Anwohner beklagten sich über motorisierte Fahrzeuge, die regelrecht durch die Straße rasten, obwohl dort nur eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern erlaubt ist. Zwei Kontrollen an den vergangenen beiden Tagen bestätigten diese Eindrücke. An beiden Tagen lag die Höchstgeschwindigkeit mit 101 Stundenkilometern mehr als dreimal so hoch wie erlaubt.

Jeweils von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr wurden am 26. und 27.7.2021 in der Gagelstraße Laser-Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Das Resultat ist erschreckend: 2 Fahrverbote, 1 Ordnungswidrigkeiten- und 1 Strafanzeige in der kurzen Kontrollzeit. Einer der "Raser mit Spitzenwert" konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und erhielt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei wird die Kontrollen - auch im übrigen Stadtgebiet - intensiviert fortsetzen, kündigt der Leiter der Verkehrsdienste, Mario Reichow, an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell