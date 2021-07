Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher trifft auf privaten Polizisten

Bremerhaven (ots)

Als ein Bremerhavener Polizist am heutigen Dienstagmorgen in seiner Freizeit mit seinem Hund im Speckenbütteler Park spazieren ging, wollte er eigentlich keinen Polizeidienst versehen. Als er jedoch im Siebenbergensweg einen Einbrecher auf frischer Tat entdeckte versetzte der Polizist sich kurzerhand in den Dienst und sorgte für die Festnahme des Tatverdächtigen.

Gegen 08.30 Uhr bemerkte der Zeuge den 19-Jährigen im Getränkelager einer Gaststätte. Der Zeuge sprach den Mann an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Sofort versuchte der Tatverdächtige mit seinem Fahrrad zu flüchten, wurde jedoch vom Polizisten daran gehindert. Nun ergriff der 19-Jährige die Flucht zu Fuß durch den Park.

Telefonisch informierte der Zeuge über die Einsatzleitstelle eine Streifenwagenbesatzung, die den Gesuchten anhand der genauen Beschreibung kurz darauf im Marschenhausweg festnehmen konnte. Als der Tatverdächtige den Zeugen nun wiedersah, räumte er den Einbruchsversuch auf Vorhalt ein. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell