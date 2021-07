Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sportwagen beschädigt

Bremerhaven (ots)

Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, welches sich am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Hotels in Bremerhaven-Lehe ereignet haben soll, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471-953 3166 erbeten. Beschädigt wurde ein Sportwagen mit Straßenzulassung.

Um sein Fahrzeug möglichst gut vor Beschädigungen zu schützen, parkte der Besitzer seinen Sportwagen am Samstag, 24.7.2021, unter dem Carport des Hotels an der Lange Straße und deckte es zusätzlich mit einer Schutzplane ab. Die Zufahrt zu diesem durch jedermann frei zugänglichen, nach hinten gelegenen Hotelparkplatz, erfolgt über die Neue Straße.

Irgendwann in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.45 Uhr muss es den Angaben des Geschädigten zufolge in diesem Bereich zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem der Sportwagen um etwa einen halben Meter nach vorne verschoben wurde. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur, die Schäden an Front und Heck des Autos belaufen sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung im Rahmen ihrer Ermittlungen um Hinweise zu registrierten Unregelmäßigkeiten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell