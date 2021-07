Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hunde beißen sich am Auesee

Hundehalter verletzt ins Klinikum

Bremerhaven (ots)

Aufregung herrschte am Abend des 22.07.2021 in der Grünanlage an der Heilsberger Straße. Gegen 21.15 Uhr führten zwei Männer ihre größeren Hunde auf der Hundewiese an der Neue Aue aus. Die beide Rüden liefen jeweils frei. Nach kurzer Zeit gerieten sie aneinander und bissen zu. Der eine Hundehalter wollte die Rangelei unter den Tieren beenden, da er Verletzungen befürchtete. Der 61-Jährige versuchte daraufhin die Hunde durch Wegstoßen zu trennen. Dabei wurde er mehrfach kräftig in beide Hände gebissen. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

