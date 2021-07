Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fahndet nach Einbrecher

War der Täter mit diesem Fahrrad unterwegs? Nach einem Einbruch in Bremerhaven-Surheide hat die Polizei am Mittwoch, 21.7.2021, das abgebildete Fahrrad sichergestellt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Woher kommt dieses Fahrrad, und wer war damit unterwegs? Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen. Der Einbruch in das Einfamilienhaus an der Kärntner Straße ereignete sich am Mittwochabend, 21.7.21, gegen 19.15 Uhr. Die Anwohner hörten Geräusche aus dem Obergeschoss und bemerkten bei ihrer Nachschau einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit blonden Haaren, der gerade über ein benachbartes Grundstück flüchtete. Die alarmierte Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entdeckte in unmittelbarer Tatortnähe ein Fahrrad, welches sich nicht zuordnen ließ. Deshalb stellt sich die Frage, ob der mutmaßliche Einbrecher mit dem Fahrrad zum Tatort gefahren ist. Nach ersten Erkenntnissen trug der Gesuchte ein kariertes orange/braunes Hemd. Er durchsuchte mehrere Behältnisse und entkam mit Schmuckstücken der Bewohner.

