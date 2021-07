Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei von drei Lkw mit Mängeln unterwegs

Bremerhaven (ots)

Die Verkehrsabteilung der Bremerhavener Polizei hat am Mittwoch, 21. Juli, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Lkw vorgenommen. Anlass dieser Maßnahmen waren die europaweiten Kontrolltage "Operation Truck & Bus" im Rahmen des Netzwerks ROADPOL*. Kontrollpunkte waren das Gewerbegebiet Grauwallring in Bremerhaven-Speckenbüttel sowie das Zolltor Weddewarden an der Zufahrt zum Überseehafengebiet. Insgesamt wurden 36 Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen überprüft. Davon wurden 24 Fahrzeuge beanstandet. In sieben Fällen waren die Mängel so weitreichend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Beamten stellten unter anderem zehn Verstöße gegen die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten fest. In acht Fällen gab es Verstöße gegen die korrekte Ladungssicherung. Sechs Mängelberichte betrafen unter anderem den Zustand von Bremsen, Reifen, Radabdeckungen und Ähnlichem. Ein Fahrzeug war mit 5,7 Prozent überladen. Ein anderes wies eine unzulässige Überlänge auf, weil die Anhängerdeichsel unzulässig verlängert worden war. Es folgten 13 Verwarnungen und 11 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Außerdem wurde der Fahrer eines Pkw angehalten, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen steuerte. *ROADPOL ist ein Netzwerk von europäischen Verkehrspolizeikräften. Es setzt sich in erster Linie dafür ein, die Zahl der Toten und Schwerverletzten auf europäischen Straßen zu reduzieren.

