Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schüler flüchtet nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 21.07.2021 kam es im Bremerhavener Stadtteil Leherheide zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein Radfahrer die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Debstedter Weg. An der Kreuzung Hans-Böckler-Straße überquerte der Jugendliche, bei herrschendem Rotlicht für seine Fahrtrichtung, den Kreuzungsbereich. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit dem Querverkehr. Ein PKW war auf der Hans-Böckler-Straße gerade bei Grünlicht in Richtung Cherbourger Straße angefahren und fuhr in den Kreuzungsbereich. Der Schüler kam mit seinem Rad zu Fall. Der 14-Jährige rappelte sich aber sofort wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Der beteiligte Autofahrer stieg aus und rannte dem flüchtenden Radfahrer hinterher. Nach einem kurzen Sprint hatte der 22-Jährige den Jugendlichen eingeholt. Der Schüler war in einem schockähnlichen Zustand und hatte sich beim Sturz leicht verletzt. Am Rad und am PKW entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell