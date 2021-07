Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Baustelle beschädigt

Bremerhaven (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 20.07.2021, eine Baustelle in der Haberstraße beschädigt. An der Ecke Braunstraße hatten die Unfügler gegen 02.00 Uhr mehrere Absperrbaken auf der Fahrbahn so umgestellt, dass die Durchfahrt für Fahrzeuge verhindert wurde. Eine dort aufgestellte Mobiltoilette wurde umgestoßen. Dabei entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3321 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell