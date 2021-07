Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrerwechsel blieb nicht unbeobachtet

Bremerhaven (ots)

Ohne Führerschein war am Abend des 19.07.2021 ein PKW-Fahrer in Bremerhaven-Lehe unterwegs. Der Mann fuhr gegen 20.00 Uhr mit seinen Freunden in einem gelben Mercedes durch die Stadt und zog die Aufmerksamkeit von Zollfahndern auf sich, die ihre Beobachtungen der Polizei mitteilten. Das Fahrzeug sollte in der Rickmersstraße angehalten werden. Der Fahrer lenkte den Wagen jedoch noch schnell in die Goethestraße und stoppte dann. Fahrer und Beifahrer versuchten vor der anstehenden Kontrolle schnell die Plätze zu tauschen, aber das blieb nicht unbemerkt. Den 27-Jährigen erwartet nun Strafverfahren wegen dem Führen eines Kfz. Ohne erforderliche Erlaubnis.

