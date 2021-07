Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Junge rennt auf Straße und wird angefahren

Bremerhaven (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag, 18. Juli, bei dem ein Kind von einem Auto erfasst wurde. Nach Erkenntnissen der Polizei befuhr gegen 13.45 Uhr ein Dacia-Fahrer die Voßstraße in Bremerhaven-Geestemünde in südlicher Richtung. Unvermittelt rannte ein acht Jahre alter Junge auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste sofort stark ab, konnte aber einen Zusammenprall mit dem Kind nicht vermeiden. Der Autofahrer und seine Beifahrerin stiegen aus, um dem Jungen zu helfen. Dieser wollte zunächst nicht warten, sondern zu seinen Freunden auf einen Spielplatz rennen. Letztlich konnte der Junge überredet werden, vor Ort zu bleiben und auf seine Mutter und die Einsatzkräfte zu warten. Der Achtjährige trug durch den Unfall leichte Schürfwunden und Prellungen davon, die später in einem Krankenhaus untersucht wurden. Die Personen im Auto blieben unverletzt, am Fahrzeug entstanden augenscheinlich keine Schäden.

