Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ehepaar bestohlen

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.07.2021, wollte ein Mann eine Wohnung in der Grazer Straße besichtigen. Gegen 09.00 Uhr wurde der Fremde bereitwillig von den Bewohnern in die Räume gelassen. Der Mann besichtigte die Wohnung und schaute sich kurz um. Er verschwand schnell wieder und wollte noch einmal mit seiner Freundin wiederkommen, um die Besichtigung fortzusetzen. Als der Fremde gegangen war, stellten die Eheleute den Verlust eines schwarzen Leder-portemonnaies fest. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Männlich, schlank, ca. 40-50 Jahre alt, 1,75 cm groß und kurze dunkle Haare. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3221 entgegengenommen.

