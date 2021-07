Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spontane Reaktion verhindert Flucht

Bremerhaven (ots)

Als zwei Bedienstete der Doppelschleuse in Bremerhaven Geestemünde-Nord heute Morgen (Freitag, 16.7.2021) einen Fahrraddiebstahl beobachteten, verhinderten sie durch sofortiges Schließen der Schranken und Öffnen der Doppelschleuse die Flucht des Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den 38-jährigen Mann in direkter Tatortnähe antreffen und überprüfen.

Gegen 6.15 Uhr bemerkten die Zeugen den Tatverdächtigen aus dem Schleusenturm in der Straße An der Neuen Schleuse heraus, als dieser offensichtlich gerade ein Fahrrad stahl. Sie forderten den 38-Jährigen über Außenlautsprecher auf, das Fahrrad stehen zu lassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und entfernte sich. Um eine Flucht in Richtung Innenstadt zu verhindern entschlossen sich die Zeugen zu ihrer spontanen Reaktion. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung öffneten sie den Bereich wieder. Auf den Tatverdacht angesprochen bestritt der Beschuldigte den Fahrraddiebstahl. Der Besitzer des Fahrrades konnte ermittelt werden und erhielt dieses zurück. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

