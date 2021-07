Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch über Balkontür

Bremerhaven (ots)

In einem kurzen Moment der Abwesenheit wurde am Mittwochnachmittag ein Bewohner einer Hochparterre-Wohnung in der Löningstraße das Opfer eines Einbrechers. Als der überrascht wurde, flüchtete der Unbekannte durchs Fenster. Der Bewohner hatte die Balkontür aufgelassen, als er gegen 16 Uhr nur kurz zu seiner Garage in der Nähe gehen wollte. Dies nutzte der Täter aus, kletterte auf den Balkon und gelangte so in die Wohnung. Dort nahm er einige Goldringe und Bargeld an sich. Als der Bewohner zurückkam, sah er nur noch, wie seine Badezimmertür verschlossen wurde, so dass er nicht mehr hineinkam. Der Täter hatte die Tür verschlossen und war danach durch das Badezimmerfenster wieder nach draußen gelangt und geflüchtet. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3321) um weitere Zeugenhinweise.

