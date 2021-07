Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Montagvormittag kam es nach Schilderung einer 13-jährigen Schülerin an der Ampel Hafenstraße/ Lange Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem das Mädchen verletzt wurde. Die Polizei (Telefon 953 3164) bittet um Zeugenhinweise. Das Mädchen suchte später ein Polizeirevier auf und erzählte den Beamten was passiert war. Demnach hatte sie als Fußgängerin gegen 10.15 Uhr an der Ampel gestanden und wollte bei Grün die Straße überqueren. Plötzlich scherte ein schwarzer BMW aus der wartenden Autoschlange vor der Ampel aus und fuhr geradewegs auf das Mädchen zu. Während einige Passanten zur Seite springen konnten, wurde das Kind nach eigenen Angaben angefahren und dabei verletzt. Der Fahrer des unbekannten Wagens hielt nicht an, sondern fuhr die Lange Straße weiter davon. An dem schwarzen BMW sollen keine Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die Ermittler der Polizei bitten jetzt darum, dass sich Zeugen und Betroffene des Vorfalls melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell