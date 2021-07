Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchsversuch über das Dach

Bremerhaven (ots)

Weil mehrere Dachpfannen fehlten, sind Verantwortliche für ein Reihenhaus in Geestemünde-Süd stutzig geworden und haben die Polizei gerufen. Vermutlich sollte in das Haus eingebrochen werden. Im Zeitraum seit dem 5. Juli 2021 sind unbekannte Täter über einen Flachdach-Anbau auf das Satteldach des zurzeit unbewohnten Reihenhauses in der Helgoländer Straße gelangt. Dort haben sie dann mehrere Dachpfannen entfernt. In das Haus konnten sie so aber dennoch nicht gelangen, der Unterbau ließ das nicht zu. Vermutlich zogen die verhinderten Einbrecher daraufhin unverrichteter Dinge wieder ab. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, sich zu melden.

