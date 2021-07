Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überraschung beim Aufwachen an Haltestelle

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag meldete ein Passant der Polizei Bremerhaven gegen 3 Uhr eine an der Bushaltestelle in der Voßstraße in Geestemünde schlafende männliche Person. Der mit einer Wolldecke zugedeckte junge Mann wurde von der Streifenwagenbesatzung geweckt. Nach einer kurzen Orientierungsphase realisierte er, dass die Polizei vor ihm stand. Der 28-Jährige war augenscheinlich unversehrt. Er setzte er sofort senkrecht hin und holte seinen Personalausweis heraus. Darüber hinaus war er erstaunt, denn nach eigenen Angaben habe er, als er sich an der Haltestelle hingelegt hatte, keine Wolldecke dabei gehabt. Und auch eine verschlossene Dose Energy-Drink, die neben ihm stand, gehörte offenbar nicht ihm. So blieb nur die Annahme, dass ein fürsorglicher Mitmensch - oder vielleicht eine gute Fee - den schlafenden 28-Jährigen zugedeckt und ihm ein Getränk bereitgestellt haben musste. Nach dem kurzen Gespräch mit der Streifenwagenbesatzung schnappte sich der junge Mann die Wolldecke und machte sich ausgeschlafen und dankbar für das Erfrischungsgetränk zu Fuß auf den Heimweg.

