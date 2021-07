Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Männer schlagen offenbar grundlos auf Opfer ein

Bremerhaven (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise bezüglich eines Körperverletzungsdelikts, das sich am späten Montagabend, 12. Juli, in Bremerhaven-Lehe ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 26 Jahre alter Mann gegen 21.30 Uhr auf dem Heimweg vom Einkauf in einem Discounter an der Hafenstraße. In der Felsstraße, auf Höhe des Eingangs zum Stadtpark, begegneten dem 26-Jährigen zwei unbekannte Männer. Diese gingen ihn zunächst verbal an, danach versetzten sie ihrem Opfer heftige Schläge. Der 26-Jährige trug unter anderem Kopfplatzwunden davon, die später genäht werden mussten. Nachdem die Täter das Opfer einige Male geschlagen hatten, rannten sie davon. Beschrieben wurden die Angreifer als junge Männer in kurzen Hosen, T-Shirts und mit Caps auf dem Kopf. Das Opfer blieb in einem Hauseingang sitzen und wurde von Passanten erstversorgt, die dann auch die Polizei alarmierten. Der 26-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief zunächst negativ. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3245 zu kontaktieren.

