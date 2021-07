Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: "Ich möchte meinen Führerschein abgeben"

Bremerhaven (ots)

Einen nicht alltäglichen Fall erlebten die Polizeibeamt:innen des Reviers in Bremerhaven-Geestemünde am frühen Dienstagmorgen, 13. Juli. Gegen 5.15 Uhr erschien ein Mann an der Dienststelle und berichtete reumütig, er sei soeben Auto gefahren, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehe. Aus diesem Grund wolle er nun seinen Führerschein abgeben. Die erfahrenen Polizist:innen hatten kaum Zweifel an der Drogenintoxikation des 35 Jahre alten Mannes: Er hatte gerötete Augen, verzögerte Reaktionen und wirkte abwesend und schläfrig. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC aus. Alkohol wiederum hatte der Mann nicht konsumiert. Ein hinzugerufener Arzt nahm dem Bremerhavener eine Blutprobe ab. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt für den Rest des Tages untersagt. Daraufhin entschied sich der Bremerhavener, seinen Führerschein doch nicht abgeben zu wollen. Da es zu diesem Zeitpunkt keine rechtliche Veranlassung gab, den Führerschein einzubehalten, konnte er das Dokument wieder mitnehmen und sich - zu Fuß - nach Hause verabschieden.

