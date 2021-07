Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei schlichtet Streit in Kneipe

Bremerhaven (ots)

Unruhig wurde es am späten Abend des 12.07.2021 in einem Lokal in Bremerhaven-Mitte. Kurz vor Mitternacht hielten sich noch einige Besucher in der Kneipe an der Prager Straße auf. An der Bar saßen zwei Männer, die schon ordentlich dem Alkohol gefrönt hatten. Plötzlich musste sich einer der Herren hier spontan übergeben, und es kam zu einer nicht unerheblichen Verunreinigung des Tresens und des Fußbodens. Es roch wohl auch nicht gut und die anderen Gäste verließen angeekelt die Gaststätte. Als der Verursacher (39) seine Zeche bezahlte und zusammen mit seinem Freund (35) den Laden verlassen wollte, fragte die Bedienung nach der Begleichung des Schadens/der Reinigung. Daraufhin gab der Verursacher freiwillig seinen Ausweis als Pfand ab. Er wollte sich am nächsten Tag der Sache stellen. Doch dann übernahm er selbst noch mit seinem Freund die Reinigungsarbeiten. Als der Wirt erschien, kam es zum Streit, denn der Gastronom wollte auch noch einen Verdienstausfall aufgrund der weggelaufenen Gäste haben. Den übergebenen Ausweis wollte er nicht wieder hergeben. Die Polizei wurde gerufen. Die Beamten konnten den Streit schlichten und verwiesen auf die Möglichkeit des Zivilklagewegs.

