Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 28-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagnachmittag, 11.07.2021, fiel einer Polizeistreife im Bremerhavener Ortsteil Klushof ein PKW auf. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Auto die Stresemannstraße stadtauswärts und fiel den Beamt:innen durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Fahrer fuhr innerhalb seines Fahrstreifens in deutlichen Schlangenlinien. In der Melchior-Schwoon-Straße wurde der Audi mit Bremer Zulassung gestoppt. Der Fahrer machte einen erkennbar schläfrigen Eindruck und hatte äußerst kleine Pupillen. Der 28-Jährige räumte ein, schon einmal gekifft zu haben - aber nicht in den zurückliegenden Tagen. Mit einem Urintest war er einverstanden. Dieser reagierte positiv auf THC. Der Beschuldigte wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann auch noch ein aktueller Haftbefehl vorlag. Er wurde anschließend dem Gewahrsam überstellt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell