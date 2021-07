Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anwohner verhindert Einbruch

Bremerhaven (ots)

Im Ortsteil Dreibergen hatte ein Mieter in der Nacht zu Montag, 12.07.202, ein verdächtiges Knacken gehört und begab sich auf seinen Balkon. Von hier aus hat der Zeuge einen guten Blick auf das gegenüberliegende Haus in der Straße Ahnthöhe, an dem sich kurz nach Mitternacht gerade zwei Einbrecher zu schaffen machten. Als ein Bewegungsmelder anschlug erkannten auch die Täter, dass sie beobachtet wurden und rannten davon. Die alarmierte Polizei fahndete erfolglos in der Umgebung.

