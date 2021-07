Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Verletzte: Bei Unfall werden Airbags ausgelöst

Bremerhaven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven-Leherheide sind am Donnerstagabend, 8. Juli, zwei Personen leicht verletzt worden. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer gegen 18.10 Uhr mit einem Mazda vom Entenmoorweg kommend nach links auf den Mecklenburger Weg abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in nördlicher Richtung fahrenden Skoda-Fahrers und prallte mit der Fahrzeugfront seitlich in den anderen Wagen. Der Fahrer des Mazdas und die Beifahrerin im Skoda wurden leicht verletzt. Im Skoda waren bei der Kollision die Airbags ausgelöst worden. Die verletzten Personen wurden vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden von geschätzt insgesamt 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

