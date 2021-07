Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau überrascht Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Der Schreck war groß, als am Nachmittag des 08.07.2021 die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Am Tannenkamp einen fremden Mann in ihrem Garten erblickte. Gegen 17.00 Uhr bemerkte die Frau den ca. 175 cm großen Eindringling, der eine Art Tarnkleidung trug und direkt die Kellertreppe hinunterlief. Die Außentür war gerade nicht verschlossen, da der Ehemann im Garten arbeitete. Diese günstige Gelegenheit nutzte der Fremde offensichtlich aus. Als die 70-Jährige den Täter stellte, drängte der Unbekannte die Frau zur Seite und flüchtete mit einem Sprung über das Zufahrtstor. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3231 entgegengenommen.

Die Polizei rät: Sichern Sie jederzeit Ihr Eigentum!

https://www.polizei.bremerhaven.de/einbruchschutz.html

