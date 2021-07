Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kupferkabel gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem 3. Juli und 7. Juli 2021 von einem Firmengelände in der Rudloffstraße große Mengen an Kabel gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Tat. Am Mittwochnachmittag wurde das Fehlen der Kabel von Mitarbeitern festgestellt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Demnach haben die Täter eine Lagerhalle aufgebrochen und die auf Holztrommeln gewickelten Kabel im Wert von etwa 10.000 Euro abtransportiert. Wie sie ihre Beute weggeschafft haben, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hofft auf Zeugen, denen etwas aufgefallen ist und die zu der Tat Hinweise geben können.

