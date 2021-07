Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rückwärts gegen Auto gefahren

Bremerhaven (ots)

Beim Verlassen eines Grundstückes verursachte ein Autofahrer am späten Mittwochnachmittag, 7.7.2021, einen Verkehrsunfall im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße. Der Fahrer hatte den Zusammenstoß nach eigenen Angaben nicht bemerkt und seine Fahrt fortgesetzt. Im Rahmen der ersten Maßnahmen konnte der 73-Jährige als Verursacher ermittelt werden. Er wurde benachrichtigt und kehrte an den Unfallort zurück. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Gegen 17.35 Uhr verließ der Autofahrer rückwärtsfahrend ein Grundstück in der Uhlandstraße und stieß gegen ein geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem Fahrzeug. Mehrere Zeugen hatten das Geschehen beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei dem Zusammenstoß entstanden Schäden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell