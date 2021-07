Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rind steckt im Morast fest

Bremerhaven (ots)

Eine leicht dramatische Situation bot sich am Mittwochabend, 07.07.2021, einigen Anwohnern aus der Hafenstraße. Von der Rückseite ihres Hauses hatten sie in Höhe der Werftstraße einen Blick über den Geestewanderweg auf die vor ihnen liegende Geesteschleife. Hier steckte gegen 21.00 Uhr eine Kuh im Morast der Uferböschung fest und konnte sich offensichtlich nicht allein aus der misslichen Lage befreien. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten stellten fest, dass sich bei auflaufendem Wasser das Hausrind unerlaubt von der angrenzenden Weide zwischen den Brücken entfernt hatte und forderten zur Unterstützung ihre Kollegen von der Feuerwehr an. Als die Rettungskräfte kurz vor 21.30 Uhr bereit zur Bergung des rd. 650 kg schweren Viehs waren, machte die Kuh erschreckt einen Satz nach vorn und strampelte die Böschung hoch zurück zur Weide. Ergebnis: Keine weiteren Maßnahmen!

