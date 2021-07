Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autoreifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

In der vergangenen Nacht haben bisher unbekannte Täter die Autoreifen an einem im Bremerhavener Ortsteil Klushof geparkten Pkw zerstochen und auf bisher unbekannte Art und Weise Kratzer im Lack verursacht. Die Täter entfernten sich anschließend vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 0471- 953 3221.

Der Besitzer stellte sein Auto am gestrigen Abend, 6.7.2021, gegen 20.00 Uhr in der Straße Am Siel zum Parken ab. Als er heute Morgen, 8.7.2021, um kurz vor 8.00 Uhr zum Abstellplatz zurückkehrte, waren alle vier Autoreifen zerstochen. Außerdem befanden sich diverse Kratzer auf der Motorhaube sowie an der gesamten Beifahrerseite. Es entstand ein nicht unerheblicher Gesamtschaden. Anwohner oder Passanten, die im Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell