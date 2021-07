Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau randaliert im Treppenhaus

Bremerhaven (ots)

Unruhig wurde es am Nachmittag des 06.07.2021 in einem Mehrparteienhaus im Bremerhavener Ortsteil Dreibergen. Gegen 15.15 Uhr hörte ein Mieter in der Weserstraße eine offenbar weinende Frau im gemeinsamen Treppenhaus und öffnete besorgt die Wohnungstür. Vor ihm lag eine offenbar betrunkene Frau und der Mieter zog die Wohnungstür schnell wieder zu. Die betrunkene Frau reagierte sehr aggressiv und ließ ihre Wut an der Tür aus. Durch Tritte und Schläge entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die alarmierte Polizei traf die Frau im Hausflur an. Nach der Sachverhaltsaufnahme übergaben die Beamten die 32-Jährige in die Obhut ihres Freundes, der eine Etage höher wohnt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell