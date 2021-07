Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alter Trick fällt auf

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 05.07.2021 herrschte Aufregung in einem Supermarkt in der Hafenstraße. Gegen 17.20 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen einem Ladendieb und Angestellten des Marktes. Die Polizei wurde gerufen. Ein 46-Jähriger war aufgefallen, als er Waren gegen Erstattung des Geldbetrages umtauschen wollte. Schon am vorangegangenen Sonnabend, 03.07.2021, hatte der Mann gegen 14.30 Uhr in einem Center in der Georg-Seebeck-Straße verschiedene Waren gestohlen und kurz darauf in einem Markt derselbe Kette in der Schiffdorfer Chaussee zurückgegeben. Die Kassiererin dort zeigte sich kundenfreundlich und erstattete den Betrag in diesem Fall auch ohne Bon. Der Ladendieb versuchte am selben Tag im Stadtsüden noch mehrfach den gleichen Modus Operandi, jedoch erfolglos. Die Märkte hatten sich untereinander gewarnt. Als der Täter am Nachmittag des 05.07.2021 in Lehe die gleiche Masche abziehen wollte, fiel er sofort auf. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Betrug.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell