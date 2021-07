Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 'Verbastelten' PKW stillgelegt

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag des 05.07.2021 fiel einer Streife des Bremerhavener Polizei-Sachgebietes Verkehr gegen 17.50 Uhr ein PKW im Fischereihafen auf. An dem schwarzen BMW mit Hamburger Zulassung hatte der Besitzer einige Modifizierungen vorgenommen, die die Beamten eher als Manipulationen einstuften. So wurden an dem Fahrzeug z.B. Änderungen am Fahrwerk vorgenommen und größere Felgen/Reifen angebaut, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Der Halter hatte unzulässig schwarze Folie auf die Front- und Heckleuchten geklebt, sowie einen zusätzlichen Heckspoiler unfachmännischen aufgeklebt. Die Fahrtrichtungsanzeiger blinkten in einem unzulässigen Rhythmus und die Nebelschlussleuchte hatte nun eine gelbe Farbe. Während der Kontrolle fiel den Beamten zudem ein starker Ölverlust des Motors/Getriebe auf. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der BMW wurde sichergestellt. Der 18-jährige Fahrer musste zu Fuß seinen Weg fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell