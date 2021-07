Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatverdächtigen nach Einbruch festgenommen

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Freitag, gegen 4.30 Uhr die Polizei gerufen, weil er einen Einbruch auf der Baustelle am Waldemar-Becké-Platz beobachtet hatte. Ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger konnte daraufhin festgenommen werden. Nachdem der Anruf bei der Polizei erfolgte, waren die Beamten in kürzester Zeit am Tatort. Als der 40-Jährige die Polizisten erblickte, ließ er seine Beute fallen und versuchte zu flüchten. Weit kam er allerdings nicht. Er wurde überwältigt und festgenommen. Bei der Nachschau am Tatort konnten die Beamten feststellen, dass ein Baucontainer aufgebrochen worden war. Aus ihm wurden verschiedene Werkzeuge und Elektrogeräte gestohlen. Bei der Überprüfung des Beschuldigten wurde festgestellt, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl bestand, so dass er eingesperrt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

