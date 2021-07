Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

Lautes Zischen ließ einen Zeugen am späten Donnerstagabend in der Altonaer Straße aufmerksam werden. Als er gegen 23.15 Uhr aus einer Wohnung auf die Straße schaute, sah er noch zwei Personen, die von einem Pkw wegliefen. An dem Wagen waren alle vier Reifen zerstochen. Der Zeuge ging hinaus und sah sich den betroffenen VW Golf an und konnte feststellen, dass in alle vier Reifen des Wagens mit einem unbekannten Gegenstand hineingestochen wurde. Daraufhin rief er die Polizei (Telefon 953 3321). Die Beamten hoffen jetzt, dass weitere Zeugen etwas mitbekommen haben und Hinweise auf die Täter geben können.

