Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern gekommen

Bremerhaven (ots)

Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht zum Donnerstag in der Nordstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er durch eine Kurve fuhr. Der Wagen prallte gegen einen abgestellten Pkw. Gegen 23.30 Uhr fuhr der Betroffene die Nordstraße in Richtung Leher Markt entlang. In der Kurve an der Gaußstraße brach sein Audi auf der nassen Fahrbahn aus und landete in einem Pkw am Straßenrand. Beide Autos waren anschließend noch fahrbereit, Verletzte gab es nicht.

