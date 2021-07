Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verletzte nach Auffahrunfall

Bremerhaven (ots)

Zwei Autofahrerinnen wurden am Donnerstagmorgen auf dem Vieländer Weg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die beiden beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Kleinwagens in Richtung Wulsdorf und wollte nach links auf ein Grundstück einbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende, 24-jährige Autofahrerin hatte das zu spät wahrgenommen und fuhr mit ihrem Wagen auf. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden beide Fahrerinnen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell