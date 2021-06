Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagnachmittag an der Einmündung Georg-Seebeck-Straße/ Voßstraße entstand erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin befuhr gegen 16.40 Uhr mit ihrem Kleinwagen die Georg-Seebeck-Straße und wollte im Einmündungsbereich zur Voßstraße nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit dem VW-Bus eines 33-Jährigen zusammen, der von der Voßstraße nach links in die Georg-Seebeck-Straße einbiegen wollte. Die entstandenen Sachschäden wurden zunächst auf 8.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell